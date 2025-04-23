Буковина до 2025 року навіть до чвертьфіналу Кубка ніколи не виходила, але після тріумфу над Пробієм клуб опинився в одному кроці від фіналу. На жаль, українські регламенти написані так, що команди з невеликих міст повинні приймати грандів на Сантьяго Бернабеу – ну або хоча б у Львові. Замість півфінального свята у Чернівцях фанам довелося їхати на стадіон Україна.

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Мало хто вірив у сенсацію. Динамо – без чотирьох днів чемпіон, який за півтора року на внутрішній арені програв лише одного разу. Крім того, кияни не пропускали голів у чотирьох матчах поспіль. Єдиною надією Буковини стала очікувана ротація від Олександра Шовковського.

"Біло-сині" у неділю гратимуть з Шахтарем, а тому тренерський штаб виставив другий склад. Із лідерів до основи потрапили тільки Попов і Ярмоленко – всі інші так чи інакше є гравцям ротації. Принаймні зараз. В тому числі й Бражко.

Здавалося, що резервісти мають з подвійною енергією демонструвати важливість для клубу. На практиці ж перший тайм у виконанні Динамо не можна описати цензурними словами. Найм'якше з них – "риганина". Столичний гранд до перерви створив всього один момент, причому аж на 31-й хвилині. Рубчинський обігрався з Ярмоленком у стінку й вийшов сам на сам з Каневцевим, але переграти голкіпера не зумів.

Буковина виглядала активніше й гостріше. Вже на 18-й хвилині формальні господарі могли виходити вперед внаслідок підбирання в центрі штрафного – Кожушко крутив у дальній нижній, однак киян врятувала стійка! На 23-й же фани з Чернівців святкували гол, який став наслідком привозу Бражка.

Володимир відкрився перед власним карним майданчиком і втратив рівновагу в момент прийому передачі. Глущук тут же накрив опорника Динамо, відібрав м'яч і покотив під удар Бойчуку. 1:0! На трибунах був екстаз!

Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Буковини. Олександру Шовковському довелося проводити заміни – замість Ярмоленка та Герреро на другий тайм вийшли Ванат і Кабаєв. Ефект від цього ходу став помітним не одразу, адже до 60-х хвилин команда володіла м'ячем всього 41% часу. Тим не менш, "біло-сині" стали активніше атакувати глибину, а господарям стало важче на флангах.

Зрештою, на 57-й хвилині Динамо зрівняло. Буковина загралась в атаці, припустившись втрати на чужій третині (можливо, там був фол). Кабаєв підхопив м'яч і видав передачу на хід Волошину, а той вивів Ваната віч-на-віч. Виграти дуель у голкіпера не вдалося, однак Волошин зіграв на добиванні, влучивши з дистанції у ліву дев'ятку 1:1!

Олександр Шовковський миттєво додав до атаки Буяльського та Шапаренка. Взяти Буковину малими силами киянам не вдалося, однак поступово сили стали покидати підопічних Григорія Чурілова, а різниця в класі почала даватись взнаки.

Зрештою, на 62-й хвилині вона вилилась у другий пропущений – Каневцев не зміг зафіксувати крос із лівого флангу, а Бусько при спробі виносу влучив у Волошина. Відскок полетів у ворота. 2:1.

Глущук на 65-й хвилині міг відновити статус-кво, замикаючи відскок після подачі в центр карного майданчика, однак у ворота Юрій не влучив. На жаль для Чернівців, цей момент став останнім для Буковини. Динамо ж набрало оберти й довело справу до розгрому.

На 71-й кияни заробили пенальті. Буяльський запустив передачу на хід Ванату, а Каневцев його збив. 11-метровий довірили Бражку, а Володимир впевнено переграв голкіпера. 3:1. На 76-й же Каневцев знову помилився при кросі, не втримавши м'яч у руках і дозволивши Шапаренку зіграти з добивання – 4:1.

Саме з цим рахунком зустріч і добігла кінця. Буковина завершила свою кубкову казочку, а Динамо виходить до фіналу. Там кияни зіграють з Шахтарем або Поліссям.

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