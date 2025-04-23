Буковина – одна з головних втрат українського елітного дивізіону, хоча клуб пробув там зовсім недовго. Команда з Чернівців покинула Вищу лігу в 1994-му й більше не поверталась, однак пам'ять про її романтичні виступи нікуди не зникла. Ось уже 30 років про них пишуть статті й монтують відео, а легенди буковинського футболу й досі роздають інтерв'ю.

Кожна поява Буковини на радарах вболівальників сприймається з надією на повернення, однак після вильоту з еліти клуб може похизуватись тільки 1/8 фіналу Кубка України 2010/11. Тоді вдалося пройти Олімпік (3:2) і Оболонь (2:1). Остання ж зустріч з топами УПЛ трапилась у 2014 році коли, Чорноморець влаштував розгром на полі буковинців (4:0).

Чомусь на стадії 1/4 фіналу Кубка регламент не забороняв приймати представника ПФЛ на стадіоні у Чернівцях, однак у тепер від міста вимагають побудувати Сантьяго Бернабеу. Прорвавшись до історичного півфіналу Кубка, фани Буковини мають їхати до Львова – поєдинок з Динамо проведуть саме там. Цей факт відкрив дискусію серед журналістів і вболівальників.

Одні вважають, що Кубок турнір створений перш за все для клубів з містечок і села, а тому норми щодо стадіонів треба знизити – інакше втрачається казкова для тих же Чернівців історія. Опоненти ж апелюють у стилі "dura lex sed lex", а крім того наголошують – якщо знизити стандарти, то у власників клубів стане ще менше стимулів інвестувати в інфраструктуру.

Для Буковини особлива прикрість історії полягає в тому, що майже всі кубкові матчі команда провела поза межами рідних стін. Перемагати тернопільську Ниву, Прикарпаття і Пробій довелося на виїзді, і лише звитяга над Вікторією пройшла у Чернівцях. До речі, не слід сміятись зі списку суперників – це були співставні за рівнем представники Першої ліги та гегемон Другої. Через 3-5 років вони цілком можуть претендувати на УПЛ (Пробій, наприклад, вибив Інгулець з Кубка).

Очевидно, що для Динамо сьогоднішня зустріч є прохідною. Ніхто не вірить у сенсацію, хоча недооцінювати Буковину не слід. Тут забрався доволі сильний склад – Микита Безуглий, Максим Лопирьонок, Ігор Солдат, Віталій Кольцов, Богдан Бойчук, Данило Голуб мають солідний досвід УПЛ, а найбільш сильними активами є нападник Олег Кожушко (прийшов з Кривбаса) та центрхав Олександр Васильєв (ще недавно був лідером Чорноморця).

Словом, Динамо зустрінеться не з дворовим колективом. Суперник здатний покарати за відсутність концентрації – благо, захисники киян дають суперникам вдосталь шансів. Особливо вразливими залишаються зона Михавка та правий фланг (якщо там діє Ярмоленко). Крім того, недавній матч з Оболонню дав зрозуміти, що проблеми з контролем подач нікуди не поділись – занадто часто гранд втрачав дальню стійку.

Ймовірно, Олександр Шовковський проведе ротацію, адже попереду у "біло-синіх" дербі з Шахтарем. Це – ще один шанс для Буковини. Хоча можна не сумніватись, що у разі проблем гвардійці Динамо з'являться на полі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Безуглий (під питанням) – Тимчик

Дискваліфіковані: Шинкаренко (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Буковина – Динамо

Буковина: Канєвцев – Морговський, Прокопчук, Бусько, Солдат – Тищенко, Кольцов, Глущук – Гончарук, Бойчук, Кожушко

Динамо: Нещерет – Лучкевич, Дячук, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Піхальонок, Рубчинський, Брагару – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо

Буковина точно створить проблеми ротованому складу Динамо. Хоча б завдяки стартовому куражу. Такі команди нічого не втрачають у разі пропущених голів – для них важливіше забити гол і проявити себе на тлі гранда. Не слід недооцінювати цей факт, адже Шахтар таким чином колись оформив виліт від Агробізнесу.

Втім, під керівництвом Олександра Шовського "біло-сині" не знать поразок в Україні. За півтора року колектив програв тільки один матч – травневе Класичне у 2024-му. Які б проблеми у киян не виникали, в 99% випадках вони все одно перемагають, тож ставимо на прохід гранда до фіналу. А Буковині бажаємо повернутись в УПЛ.