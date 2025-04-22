"Буковина повинна грати у свій футбол. Ми будемо намагатися гідно протистояти динамівцям та достойно виглядати на тлі такого суперника. Динамо – це зараз, мабуть, найсильніша команда в Україні. Вони впевнено лідирують у чемпіонаті і прагнуть виграти Кубок. Це топ-клуб, у складі якого багато іменитих футболістів. Але ми нічого не боїмося. Ми розуміємо, якому супернику будемо протистояти, але не варто хвилюватися – потрібно виходити на поле і демонструвати свої найкращі якості.

Буковина – Динамо: півфінал Кубка України офіційно покажуть безкоштовно

Тут на перший план виходить психологія. Якщо ти психологічно не готовий до матчу, то в такому випадку важко буде продемонструвати найкращі якості, найкращу гру. Особисто мені хотілося б виділити у складі Динамо Андрія Ярмоленка. Це досвідчений футболіст, зірка вітчизняного футболу, який пограв у європейських клубах, провів багато матчів за збірну України, а зараз є лідером "біло-синіх". У нього неймовірна ліва нога!

Дуже прикро, що ми не зможемо зіграти історичний півфінальний матч Кубка України на рідному стадіоні. Підтримка чернівецьких вболівальників на трибунах – фантастична! У нашому місті у середу було б справжнє футбольне свято. Сумно, що не зіграємо на стадіоні Буковина, але дуже сподіваюся, що наші вболівальники приїдуть до Львова та підтримають нас", – поділився Каневцев у коментарі офіційному сайту Буковини.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України Буковина – Динамо запланований на 23 квітня, початок поєдинку о 16:00.

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