Приємну новину отримали вболівальники Буковини та Динамо – півфінальний поєдинок Кубка України 2024/25 можна буде подивитись безкоштовно.

Гру Буковина – Динамо транслюватиме канал Divisport, який також показує матчі і на своєму YouTube-каналі, повідомляє Telegram-канал киян.

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Таким чином, півфінал Кубка України буде доступний безкоштовно на YouTube. До слова, Divisport є транслятором матчів Першої ліги.

Нагадаємо, поєдинок Буковина – Динамо відбудеться 23 квітня, початок о 16:00. В іншому півфіналі зустрінуться Полісся та Шахтар.

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