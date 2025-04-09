"Згідно з Регламентом Кубка України матчі, починаючи зі стадії 1/4 фіналу турніру, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів 3-ї та 4-ї категорії або бути у списку стадіонів, які мають право приймати поєдинки УПЛ. Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської Вікторії у Чернівцях, оскільки футбольним клубом Буковина були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги.

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Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України. Є цілий перелік вимог, яким не відповідає стадіон Буковина для того, щоб приймати півфінальний поєдинок кубкового турніру. На жаль, оперативно виправити всі недоліки у нас фізично немає змоги, тому з Динамо зіграємо у Львові на стадіоні Україна.

Прикро, що цей історичний матч відбудеться не у Чернівцях, адже для нашого міста, для наших вболівальників – це по-справжньому епохальна подія. Ми б дуже хотіли зіграти проти Динамо на стадіоні Буковина за підтримки рідних вболівальників, однак прийматимемо киян у Львові", – цитує Наболотного офіційний сайт Буковини.

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