Щойно вщухли емоції після тріумфу Усмана Дембеле на "Золотому м’ячі-2025", як букмекери вже відкрили лінію на наступний рік. Як повідомляє SportBible, серед претендентів на нагороду одразу виділяються два фаворити – Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе.

Дембеле знищив Ямаля на "Золотому м’ячі-2025" – став відомий підсумковий розрив між головними фаворитами

За прогнозами букмекерів, саме Ламін Ямаль є головним претендентом на трофей із коефіцієнтом 5.00. Кіліан Мбаппе йде слідом із 7.00, тоді як чинний володар нагороди Усман Дембеле оцінюється у 15.00. Серед інших претендентів – Ерлінг Холанд, Вінініус Жуніор, Харрі Кейн, Мохамед Салах і Джуд Беллінгем – усі з коефіцієнтом 26.00.

Цікаво, що легендарні Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду все ще залишаються в переліку претендентів: шанси аргентинця оцінюють коефіцієнтом 34.00, а португальця – 51.00. Шанси зірок можуть зрости, якщо Аргентина чи Португалія виграють чемпіонат світу-2026 у США. Нагадаємо, що Мессі має рекордні вісім "Золотих м’ячів", а Роналду здобував нагороду 5 разів і є абсолютним лідером за кількістю номінацій (18).

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"