Як повідомляє Sportbible, букмекерська контора Paddy Power заявила, що виплатить парі на перемогу Селтіка в національній першості Шотландії вже після двох турів нового сезону.

Селтік здобув дві перемоги на старті. Натомість головний суперник – Рейнджерс – під керівництвом нового тренера Рассела Мартіна розпочав із двох нічиїх.

Після перемоги Селтіка над Абердіном букмекери Paddy Power вирішили, що чемпіон визначений: "Гаразд, ми побачили достатньо. Ми виплачуємо на перемогу Селтіка в сезоні 2025/26 шотландської Прем’єр-ліги!".

Минулого сезону Paddy Power зробили так само – тоді "дострокова" виплата була оголошена вже після першого туру: "Один матч – і робота Брендана Роджерса та компанії виконана, ще один титул шотландської Прем’єр-ліги забезпечено. Так, титул вирушає на Паркхед. Підтверджено. Угода закрита".

EARLY PAYOUT!



Right, we've seen enough. We're paying out on Celtic to win the 2025/26 Scottish Premiership!



Applies to all singles and multis, online and retail. No max stake.



18+ GambleAware | #CelticFC pic.twitter.com/0AFhvRPsfx — Paddy Power (@paddypower) August 10, 2025

