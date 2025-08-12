Букмекер оголосив про виплати на переможця європейського чемпіонату після двох турів – у минулому зробили це ще раніше
Британський букмекер вирішив достроково виплатити ставки на перемогу Селтіка в чемпіонаті Шотландії 2025/26.
Як повідомляє Sportbible, букмекерська контора Paddy Power заявила, що виплатить парі на перемогу Селтіка в національній першості Шотландії вже після двох турів нового сезону.
Селтік – Рейнджерс: в Шотландії розгорівся скандал після історичного дербі – за справу взялась поліція
Селтік здобув дві перемоги на старті. Натомість головний суперник – Рейнджерс – під керівництвом нового тренера Рассела Мартіна розпочав із двох нічиїх.
Після перемоги Селтіка над Абердіном букмекери Paddy Power вирішили, що чемпіон визначений: "Гаразд, ми побачили достатньо. Ми виплачуємо на перемогу Селтіка в сезоні 2025/26 шотландської Прем’єр-ліги!".
Минулого сезону Paddy Power зробили так само – тоді "дострокова" виплата була оголошена вже після першого туру: "Один матч – і робота Брендана Роджерса та компанії виконана, ще один титул шотландської Прем’єр-ліги забезпечено. Так, титул вирушає на Паркхед. Підтверджено. Угода закрита".
Селтік офіційно став чемпіоном Шотландії – вони зрівнялися за кількістю титулів з найлютішим ворогом