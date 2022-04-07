Один із аутсайдерів першості бачить у Будківському один із останніх шансів поборотися за виживання. Коджаеліспор повинен закрити перехід сьогодні, повідомляє Çağdaş Kocaeli Gazetesi.

Додо обирає між п'ятьма іменитими клубами з Європи – останній день для відходу з Шахтаря

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА дозволила футболістам призупиняти дію контрактів з українськими клубами і без перешкод переходити в інші команди на правах оренди до кінця сезону. Важливий нюанс – дедлайн для таких переходів спливає сьогодні, 7 квітня.

До слова, Пилип Будківський в січні перебрався у Полісся, але так і не встиг зіграти за житомирян жодного офіційного матчу. Упродовж своєї кар'єри вихованець Шахтаря також встиг пограти за Іллічівець, Севастополь, Зорю, Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

Росія напала на Україну: Зінченко послала росіян нах*й, володар "Золотого м'яча" взяв автомат до рук (LIVE)