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Бухарест підтвердив готовність провести Євро-2020 – там планувала базуватись збірна України

22:09 212 Читать на русском
Бухарест підтвердив готовність провести Євро-2020 – там планувала базуватись збірна України
Національний стадіон / Getty Images

Пандемія коронавірусу не змінила планів румунської столиці прийняти поєдинки чемпіонату Європи-2020. Форум перенесений на наступний рік.

Бухарест готовий прийняти матчі Євро-2020. Про це повідомляє Eurosport.

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Столиця Румунії підтвердила свій намір бути одним із господарів чемпіонату Європи, попри його перенесення на 2021-й. Бухарест був одним із 12-ти європейських міст, які мали прийняти поєдинки форуму цьогоріч. Однак, після перенесення Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу кілька міст мають намір відмовитися від проведення чемпіонату. Зокрема, в зоні ризику перебувають Рим і Лондон, де мали відбутися матч-відкриття і фінал турніру.

До слова, збірна України обрала Бухарест місцем свого базування на період Євро-2020. Там підопічні Андрія Шевченка мали зіграти матчі чемпіонату проти збірної Австрії та поки невизначеного суперника.

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Теги
Румунія Румунія Збірна України Євро-2020 Україна Україна
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