Бухал не підійшов Чорноморцю та виставлений Олександрією на трансфер

Олександрія хоче позбутись свого захисника Гліба Бухала.

Як повідомив спортивний директор Олександрії у коментарі сайту FootBoom, захисник команди Гліб Бухал був виставлений на трансфер та займається пошуками нового клубу.

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Раніше головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомив, що Бухал буде відданий в оренду у Чорноморець, але, схоже, захисник не підійшов і одеському клубу.

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Зауважимо, що у поточному сезоні 23-річний центрбек провів на полі лише 90 хвилин у кубковому матчі проти того ж Чорноморця, у тій грі олександрійці пропустили тричі.