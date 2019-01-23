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Бухал не підійшов Чорноморцю та виставлений Олександрією на трансфер

10:46 511 Читать на русском
Бухал не підійшов Чорноморцю та виставлений Олександрією на трансфер
Гліб Бухал / ФК Олександрія

Олександрія хоче позбутись свого захисника Гліба Бухала.

Як повідомив спортивний директор Олександрії у коментарі сайту FootBoom, захисник команди Гліб Бухал був виставлений на трансфер та займається пошуками нового клубу.

Шаран: Не очікував, що Олександрія буде конкурувати з Динамо

Раніше головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомив, що Бухал буде відданий в оренду у Чорноморець, але, схоже, захисник не підійшов і одеському клубу.

Дедечко став гравцем Олександрії

Зауважимо, що у поточному сезоні 23-річний центрбек провів на полі лише 90 хвилин у кубковому матчі проти того ж Чорноморця, у тій грі олександрійці пропустили тричі.

Теги
Олександрія Олександрія Чорноморець Чорноморець Гліб Бухал Гліб Бухал
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