Захисник Олександрії Гліб Бухал розповів про своє ставлення до алкоголю та боротьбу зі стресом після напружених футбольних буднів.

"До алкоголю абсолютно адекватне ставлення, як і у всіх: тобто у свята чи на вихідних можна собі дозволити келих вина або кілька банок пива, після матчу розслабитися і зняти напругу. Ясна річ, що ми професіонали і не можна напиватися.

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Але рідко зустрінеш непитущих футболістів, спортсменів, тому що це стрес, напруга, це все потрібно знімати. Яким чином ще знімаю? Проводжу час вдома з сім'єю, майбутньою дружиною, відносно недавно купили собаку – це все допомагає відволіктися і розслабитися.

Чи "бухал" Гліб колись сильно чи ні? Друзі кажуть, що рідко мене бачили в таких кондиціях, можливо, мені потрібно багато випити, щоб виправдати своє прізвище. Щоб так сильно напився, то не пам'ятаю, коли таке було", – поділився Бухал у інтерв'ю Брутальному футболу.

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