Бухал: Можливо, мені потрібно багато випити, щоб виправдати своє прізвище
Захисник Олександрії Гліб Бухал розповів про своє ставлення до алкоголю та боротьбу зі стресом після напружених футбольних буднів.
"До алкоголю абсолютно адекватне ставлення, як і у всіх: тобто у свята чи на вихідних можна собі дозволити келих вина або кілька банок пива, після матчу розслабитися і зняти напругу. Ясна річ, що ми професіонали і не можна напиватися.
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Але рідко зустрінеш непитущих футболістів, спортсменів, тому що це стрес, напруга, це все потрібно знімати. Яким чином ще знімаю? Проводжу час вдома з сім'єю, майбутньою дружиною, відносно недавно купили собаку – це все допомагає відволіктися і розслабитися.
Чи "бухал" Гліб колись сильно чи ні? Друзі кажуть, що рідко мене бачили в таких кондиціях, можливо, мені потрібно багато випити, щоб виправдати своє прізвище. Щоб так сильно напився, то не пам'ятаю, коли таке було", – поділився Бухал у інтерв'ю Брутальному футболу.
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