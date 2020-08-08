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Буффон зізнався, що його найбільше розчарувало у вильоті Ювентуса з Ліги чемпіонів

11:20 - Читать на русском
Буффон зізнався, що його найбільше розчарувало у вильоті Ювентуса з Ліги чемпіонів
Джанлуїджі Буффон / Getty images

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон прокоментував виліт туринського клубу з розіграшу Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від французького Ліона.

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

"Ми готувалися до цього матчу і планували не давати Ліону можливості забивати. Через 12 хвилин наш план повністю провалився. При цьому я вважаю, що гравці Ювентуса досягли успіху, зберігаючи спокій, намагаючись залишатися організованими, створюючи моменти, а не просто божеволіючи, бігти вперед. Коли ми забили другий м'яч, ми дійсно почали вірити, що зможемо змінити хід протистояння, але забити три голи виявилося нелегко.

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Ми, безумовно, не зайшли так далеко, як хотіли. Думали, що досягнемо успіху. Ми дуже розчаровані, тому що кожного разу, коли ми беремо участь в цьому змаганні, ми мріємо досягти того, чого не змогли раніше, і нам здається, що кожен рік – саме той.

На жаль, я думаю, що наш виліт з ЛЧ на цього разу був обумовлений поганою грою в першому матчі, а не грою, яку ми бачили сьогодні ввечері. З огляду на складні обставини цього сезону і минулого вечора, у нас так і не було можливості запалити іскру в грі. Саме це розчаровує", – цитує Буффона Football Italia.

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Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Джанлуїджі Джанлуїджі Буффон Ювентус - Ліон
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