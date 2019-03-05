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Буффон зізнався, що мав пропозиції від Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті

07:30 157 Читать на русском
Буффон зізнався, що мав пропозиції від Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті
Джанлуїджі Буффон / Фото eurosport

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон відверто розповів, що міг провести кар'єру на Туманному Альбіоні.

"Коли я був хлопчиком, який грав за Парму, сер Алекс Фергюсон стежив за мною протягом двох або трьох років. Він постійно відправляв скаутів спостерігати за мною. Але в той час Парма була моїм світом, і я не хотів йти.

Буффон залишиться в ПСЖ ще на сезон

Пізніше у мене була дуже солідна пропозиція від Манчестер Сіті. Вони почали створювати команду і збиралися стати вагомою силою в Європі. Вони хотіли, щоб я став їхнім першим зірковим трансфером, але я залишився в Ювентусі", – цитує Буффона Football Italia.

Нагадаємо, 41-річний Джанлуїджі Буффон майже всю кар'єру (18 років) провів у Ювентусі. Влітку 2018-го легенда італійського футболу перейшов у ПСЖ, за який виступає до сих пір.

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