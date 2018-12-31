Буффон впевнений, що не потрібен збірній Італії

Наддосвідчений голкіпер французького Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон відкинув можливість свого повернення до італійської національної команди.

"Я спілкувався з Манчіні, я їм не потрібен. Манчіні знає правильний шлях для команди.

23 роки епохи Буффона: від дебюту за Парму проти Джорджа Веа до трофею разом з його сином

Мої капітанські пов'язки в Ювентусі та збірній Італії перейшли до К'єлліні, чому я радий. Він на це заслуговує – і як людина, і як гравець. Доннарумма є символом стабільності в проекті з підготовки молодих гравців до наступного турніру", – цитує Буффона Corriere della Sera.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон виступав у складі збірної Італії в 1997-2018 рр. Разом із "Скуадра Адзуррою" він став чемпіоном світу-2006.