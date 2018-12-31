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Буффон впевнений, що не потрібен збірній Італії

12:38 149 Читать на русском
Буффон впевнений, що не потрібен збірній Італії
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Наддосвідчений голкіпер французького Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон відкинув можливість свого повернення до італійської національної команди.

"Я спілкувався з Манчіні, я їм не потрібен. Манчіні знає правильний шлях для команди.

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Мої капітанські пов'язки в Ювентусі та збірній Італії перейшли до К'єлліні, чому я радий. Він на це заслуговує – і як людина, і як гравець. Доннарумма є символом стабільності в проекті з підготовки молодих гравців до наступного турніру", – цитує Буффона Corriere della Sera.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон виступав у складі збірної Італії в 1997-2018 рр. Разом із "Скуадра Адзуррою" він став чемпіоном світу-2006.

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Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Італія Італія Італія
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