Буффон уклав 2-річну угоду з ПСЖ, – журналіст

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон уже підписав контракт із французьким Парі Сен-Жермен, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

"Джанлуїджі Буффон став гравцем Парі Сен-Жермен. Це підтверджено. Його контракт розрахований на два роки", – написав італійський репортер.

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Раніше повідомлялося, що Буффон стане гравцем ПСЖ 9 липня, а угоду 40-річний воротар підписав за схемою 1+1. Затримка з оголошенням про підписання ветерана була зумовлена бажанням босів парижан уникнути проблем через фінансовий fair-play. На Парк де Пренс екс-кіпер збірної Італії зароблятиме 8 млн євро за сезон.

Джанлуїджі Буффон є вихованцем Парми. Впродовж останніх 17-ти років він захищав кольори туринського Ювентуса.