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Буффон у четвер пройде медогляд у Ювентусі

3 липня 22:06 726 Читать на русском
Буффон у четвер пройде медогляд у Ювентусі
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Джанлуїджі Буффон близький до повернення у туринський Ювентус.

Ветеран завтра пройде медогляд перед підписанням контракт зі "Старою синьйорою". Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

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Обстеження – остання перепона на шляху повернення Буффона в Турин. Сторони вже домовилися про умови контракту 41-річного воротаря. Буффон проведе один сезон у складі Юве та перейде на адміністративну роботу. Зарплата наддосвідченого кіпера складе 1,5 млн євро за сезон.

Джанлуїджі Буффон вже захищав кольори Ювентуса в 2001-2018 рр. Минулий сезон він провів у французькому Парі Сен-Жермен (25 матчів у всіх турнірах) і здобув чемпіонський титул у Лізі 1.

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