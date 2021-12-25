Буффон стане фінальним босом у дитячій грі – Парма підготувала чудову акцію для фанатів
20:14 - Читать на русском
Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон у свої 43 роки готовий до будь-яких викликів.
Ветеран "хрестоносців" стане фінальним босом у грі "камінь-ножиці-папір", яку клуб проведе на тренувальній базі.
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Вболівальники Парми зможуть прийти і почергово поборотися з 6 гравцями. Буффон вже показав свій захмарний клас у цьому компоненті, тому буде найскладнішим суперником. Фанати також зможуть робити ставки на учасників, а всі виручені кошті віддадуть на благодійність.
Нагадаємо, Буффон повернувся у Парму минулого літа, хоча команда звалилась у Серію В.
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