Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон у свої 43 роки готовий до будь-яких викликів.

Ветеран "хрестоносців" стане фінальним босом у грі "камінь-ножиці-папір", яку клуб проведе на тренувальній базі.

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Вболівальники Парми зможуть прийти і почергово поборотися з 6 гравцями. Буффон вже показав свій захмарний клас у цьому компоненті, тому буде найскладнішим суперником. Фанати також зможуть робити ставки на учасників, а всі виручені кошті віддадуть на благодійність.

Нагадаємо, Буффон повернувся у Парму минулого літа, хоча команда звалилась у Серію В.

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