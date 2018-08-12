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Буффон в матчі з Каном дебютує за ПСЖ в Лізі 1

21:23 131 Читать на русском
Буффон в матчі з Каном дебютує за ПСЖ в Лізі 1
Джанлуїджі Буффон / ПСЖ

Легендарний італійський голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон незабаром дебютує за свою нову команду в чемпіонаті Франції.

40-річний воротар вийде у стартовому складі ПСЖ на матч першого туру Ліги 1 проти Кана, повідомляє Twitter парижан. Матч розпочнеться о 22 годині за київським часом.

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Нагадаємо, Буффон підписав контракт з ПСЖ за схемою "1+1". Перед тим він виступав за Ювентус 17 років: 11 титулів чемпіона Італії та 3 фінали Ліги чемпіонів.

Франція1 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Кан: Неділя 12 серпня 2018

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Парі Сен-Жермен - Кан Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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