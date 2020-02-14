Буффон розповів, як Роналду вплинув на його рішення повернутися в Ювентус

Голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон поділився думкою про форварда команди Кріштіану Роналду.

"Я вважаю, що ще можу виступати на високому рівні, тому продовжую грати. Повернення в такий клуб, як Ювентус, дає ще більше мотивації, тому що це такі умови, які роблять більш відповідальним і рішучим.

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Що стосується Роналду, то він неймовірний. Чесно зізнаюся, однією з причин мого повернення в Ювентус була можливість грати і тренуватися з Кріштіану", – сказав Буффона у коментарі Rai Sport.

Додамо, що у нинішньому сезоні 35-річний Кріштіану Роналду взяв участь в 20 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 20 голів і став автором двох результативних передач. В активі 42-річного Буффона 7 матчів у поточному розіграші Серії А.

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