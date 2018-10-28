Буффон: ПСЖ може виграти Лігу чемпіонів, хочу відчути, що це таке

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів про відмінність між Лігою 1 та Серією А, а також поділився планами на Лігу чемпіонів.

"У Лізі 1 більше боротьби, але присутні і технічні елементи. В Італії частіше приділяють увагу техніці і тактиці.

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Сподіваюся виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ. Хочу відчути, що це таке. Я двічі грав у фіналі цього турніру з Ювентусом, але обидва рази ми програли сильнішим командам. Але, як ми говоримо в Італії, надія вмирає останньою", – цитує Буффона Football Italia.

40-річний Буффон перейшов в ПСЖ минулого літа в статусі вільного агента і підписав з паризьким клубом контракт до 2019 року з можливістю продовження ще на рік. У цьому сезоні голкіпер провів 6 матчів і пропустив 3 голи.

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