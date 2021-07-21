Буффон провів перший поєдинок після повернення в Парму – легенда не пропустив, але його команда програла
43-річний Джанлуїджі Буффон готується до старту Серії В.
Товариський матч
Парма – Бохум – 0:1
Гол: Чібса, 76
Буффон: Доннарумма точно може стати володарем "Золотого м'яча"
Парма мінімально поступилась німецькому клубу, вирішальний гол був забитий наприкінці зустрічі.
Уся увага була прикута лише до однієї особи – Джанлуїджі Буффона, який у 43-річному віці знову одягнув форму "хрестоносців". Легенда італійського футболу вийшов на поле у стартовому складі і не дозволив супернику вразити свої ворота. Після перерви Джанлуїджі замінили.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Серії А, Парма вилетіла у другий за силою італійський дивізіон.
Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста