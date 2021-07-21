Товариський матч

Парма – Бохум – 0:1

Гол: Чібса, 76

Буффон: Доннарумма точно може стати володарем "Золотого м'яча"

Парма мінімально поступилась німецькому клубу, вирішальний гол був забитий наприкінці зустрічі.

Уся увага була прикута лише до однієї особи – Джанлуїджі Буффона, який у 43-річному віці знову одягнув форму "хрестоносців". Легенда італійського футболу вийшов на поле у стартовому складі і не дозволив супернику вразити свої ворота. Після перерви Джанлуїджі замінили.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Серії А, Парма вилетіла у другий за силою італійський дивізіон.

Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста