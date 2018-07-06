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Буффон прокоментував перехід до ПСЖ

21:23 281 Читать на русском
Буффон прокоментував перехід до ПСЖ
Джанлуїджі Буффон / Getty Images

Новачок Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон поділився враженнями від свого переходу складу французького гранда.

"Я приєднався до ПСЖ із великим почуттям радості. Вперше в кар'єрі я покинув рідну країну, на що мене міг надихнути тільки такий амбітний проект. Хочу подякувати клубу та його президенту за висловлену довіру.

Буффон офіційно став гравцем ПСЖ

Я слідкував за прогресом ПСЖ в останні роки і знаю, про що мріють клуб і його вболівальники. Я збираюся принести до команди всю свою енергію, свій досвід і голод до перемог, щоб допомогти їй досягнути усіх високих результатів у майбутньому", – розповів Буффон в інтерв'ю офіційному сайту Парі Сен-Жермен.

Відзначимо, що італійський ветеран підписав із парижанами контракт за схемою 1+1. За неофіційною інформацією, у Франції Джанлуїджі Буффон зароблятиме 8 млн євро за сезон.

Теги
Франція Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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