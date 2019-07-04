Буффон проходить медогляд в Ювентусі

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон вже перебуває в Турині.

Буффон приїхав у розташування Ювентуса та проходить медогляд, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Очікується, що 41-річна легенда сьогодні завершить медобстеження, після чого туринці зможуть офіційно оголосити про повернення Джіджі.

За інформацією ЗМІ, угода між італійцем та "Старою Синьйорою" буде розрахована на один рік, після чого голкіпер отримає посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, останній сезоні Буффон провів у складі ПСЖ.

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