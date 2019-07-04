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Буффон проходить медогляд в Ювентусі

4 липня 11:05 854 Читать на русском
Буффон проходить медогляд в Ювентусі
Джанлуїджі Буффон / Фото ФК Ювентус

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон вже перебуває в Турині.

Буффон приїхав у розташування Ювентуса та проходить медогляд, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Очікується, що 41-річна легенда сьогодні завершить медобстеження, після чого туринці зможуть офіційно оголосити про повернення Джіджі.

За інформацією ЗМІ, угода між італійцем та "Старою Синьйорою" буде розрахована на один рік, після чого голкіпер отримає посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, останній сезоні Буффон провів у складі ПСЖ.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон ПСЖ ПСЖ Трансфери Ювентуса
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