"Барселона? У мене були дві непогані пропозиції, але я не хотів знову ставати заміною, я втомився бути другим. Я робив це в Ювентусі через прихильність до клубу. Я випробував багато емоцій. Зрештою, емоційна залученість була єдиним способом продовжити грати на високому рівні.

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Я знав, що Парма може дати мені те, що не запропонує жодна інша команда. Відчуваю себе тут як вдома. Це місце, яке я дуже люблю", – цитує Буффона AS.

Нагадаємо, Джанлуїджі покинув Юве на правах вільного агента та приєднався до рідної Парми, яка проведе наступний сезон у Серії В.

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