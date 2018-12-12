Буффон пояснив, чому ніхто не хоче грати у плей-офф Ліги чемпіонів з Ювентусом

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон зазначив, що не хоче грати у плей-офф Ліги чемпіонів зі своїм колишнім клубом, Ювентусом.

"Ювентус вже протягом кількох сезонів за своїм менталітетом і єдністю був одним з лідерів у світовому футболі. А коли в таку команду приходить ще і Роналду, то її ніхто не хоче мати в суперниках", – цитує Буффона Football Italia.

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Нагадаємо Роналду перейшов у Ювентус минулого літа з Реала, а Буффон тоді ж перебрався в Париж. Португалець в поточному сезоні провів в чемпіонаті Італії 15 матчів, в яких забив 10 голів і зробив 5 результативних передач.

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