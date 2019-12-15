Буффон повторив рекорд Дель П'єро за кількістю матчів у Серії А серед гравців Ювентуса – на черзі нове досягнення

Знаменитий голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон зрівнявся з іншою легендою клубу в списку старожилів "б'янконері".

Матч 16 туру Серії А проти Удінезе став для Буффона 478 у Серії А за Ювентус. Таким чином Джанлуїджі повторив рекорд Алессандро Дель П'єро – ніхто не провів у чемпіонаті більше ігор за "стару синьйору".

Якщо враховувати виступи Буффона за Парму, то сьогоднішній поєдинок став для нього 646 у Серії А. Легендарний голкіпер за крок від абсолютного рекорду – у Паоло Мальдіні на один матч більше.

Нагадаємо, що Буффон зіграв проти Удінезе через пошкодження Войцеха Щенсни. Джіджі не вважається першим номером Ювентуса після повернення з ПСЖ.

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