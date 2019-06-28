Буффон повернеться у Ювентус за однієї умови

Ветеран Джанлуїджі Буффон планує повернутися до туринського Ювентуса, щоб встановити важливе досягнення в історії італійської Серії А.

41-річний голкіпер повернеться до "Старої синьйори" на роль резервного воротаря за однієї умови, повідомляє La Republic.

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За інформацією видання, Буффон хоче гарантій, що в сезоні 2019/20 він зіграє не менше 8-ми матчів у рамках італійської першості. Тоді в активі наддосвідченого кіпера буде 648 поєдинків у Серії А. Це дозволить побити рекорд легенди Мілана Паоло Мальдіні, який провів найбільше матчів у дивізіоні (647).

До слова, Джанлуїджі Буффон планує, що наступний сезон стане останнім у його кар'єрі. Далі чемпіон світу-2006 перейде на адміністративну роботу в Ювентусі.

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