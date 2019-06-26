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Буффон повернеться в Ювентус і стане другим воротарем, – Ді Марціо

08:41 191 Читать на русском
Буффон повернеться в Ювентус і стане другим воротарем, – Ді Марціо
Джанлуїджі Буффон / фото із соцмереж

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон близький до повернення в туринський Ювентус.

Вже колишній воротар ПСЖ веде переговори з Ювентусом. Він погодився на роль дублера Войцеха Щенсни, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Інсайдер Sky Sport Italia Фабріціо Романо підтвердив інформацію і додав, що 41-річний голкіпер підпише контракт на один сезон, після чого отримає посаду у менеджменті клубу.

Нагадаємо, Буффон перейшов в ПСЖ влітку 2018 року на правах вільного агента. До цього він протягом 17 років виступав за Ювентус.

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У Лізі 1 італієць провів 17 матчів і разом з клубом став чемпіоном Франції. По завершенні сезону Буффон покинув ПСЖ.

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Ювентус Ювентус Італія Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон
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