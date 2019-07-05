Буффон поділився емоціями від можливості пограти в одній команді з Роналду

Італієць все ж отримає нагоду зіграти пліч-о-пліч із зірковим португальцем.

Повернення в Ювентус готує для легендарного ветерана чимало приємних сюрпризів.

Буффон визначився з номером у Ювентусі – цікавий вибір легенди

"Мені вдалося пограти з Неймаром і Мбаппе в ПСЖ, а тепер моїм партнером по команді буде Роналду. Це чудовий подарунок під кінець кар'єри", – наводить слова Буффона Goal.

Нагадаємо, 41-річний голкіпер повернувся до складу чемпіона Італії після річного перебування у французькому ПСЖ.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років