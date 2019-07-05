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Буффон поділився емоціями від можливості пограти в одній команді з Роналду

13:17 508 Читать на русском
Буффон поділився емоціями від можливості пограти в одній команді з Роналду
Буффон і Роналду / Reuters

Італієць все ж отримає нагоду зіграти пліч-о-пліч із зірковим португальцем.

Повернення в Ювентус готує для легендарного ветерана чимало приємних сюрпризів.

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"Мені вдалося пограти з Неймаром і Мбаппе в ПСЖ, а тепер моїм партнером по команді буде Роналду. Це чудовий подарунок під кінець кар'єри", – наводить слова Буффона Goal.

Нагадаємо, 41-річний голкіпер повернувся до складу чемпіона Італії після річного перебування у французькому ПСЖ.

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Італія Ювентус Ювентус Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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