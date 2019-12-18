Буффон побив рекорд Дель П'єро за матчами за Ювентус у Серії А

Поєдинок 17-го туру чемпіонату Італії між генуезькою Сампдорією і туринським Ювентусом став особливим для ветерана гостей Джанлуїджі Буффона.

41-річний голкіпер став рекордсменом "Старої синьйори" за кількістю матчів у Серії А, повідомляє Gracenote Live.

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Поєдинок проти "блучерк'яті" став 479-м для Буффона за Ювентус. Тепер у нього на один зіграний матч більше, ніж у зіркового екс-партнера Алессандро Дель П'єро. Нинішній сезон для досвідченого воротаря є вже 18-м у складі туринців.

У кампанії 2019/20 Джанлуїджі Буффон провів 7 матчів в італійській першості, в одному з яких залишив ворота "сухими".