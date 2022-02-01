"Єдиною командою на пострадянському просторі, з якою я розмовляв безпосередньо, був донецький Шахтар. У 2015 чи 2016 році. Ми з Луческу поговорили. Цей досвід мені здавався привабливим.

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Проти Шахтаря я грав із Ювентусом. Це конкурентоспроможна команда, яка грає у Лізі чемпіонів. Так, можливо, їй важко пройти стадію 1/8, але це якісна команда з високим індивідуальним класом гравців. Вони грають у Лізі чемпіонів та можуть вилетіти у першому раунді плей-офф, а можуть дійти до фіналу. А мене саме це й цікавить.

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Мені нецікаво грати в найсильнішій команді, бо, мабуть, у найкращій команді я вже грав. Це було в Юве 2005 року – найсильніша команда. Мені цікаво грати за тих, хто бореться за титули та може їх виграти. Щоб я знав, що якщо я туди потраплю, ми зможемо чимало досягти", – розповів Буффон в ефірі YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

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