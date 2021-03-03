"Дивіться, в моїй голові справді є термін остаточної зупинки, крайня межа – це червень 2023 року. Це максимум, дійсно максимум. Але я також міг би перестати грати через чотири місяці. Кажуть, що коли досягаєш мого віку (43 роки), падіння відбувається відразу. Я не вірю в це. Я відчуваю те, що відчуваю, і це не змушує мене думати, що відбудеться якийсь раптовий крах. Я також той, хто дуже сильно вірить у долю, у призначення. Коли Ювентус запропонував мені шанс повернутися, я подумав: "Мадонна!".

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Я повинен бути чесним, для мене перший місяць пандемії та ізоляції був справді прекрасним. Це дозволило мені знайти час для себе. Це те, що не траплялося зі мною упродовж всього життя. Я маю залишатися з дружиною та дітьми весь день. Щоб я міг присвятити себе своїм захопленням, читанню, особистим речам", – цитує Буффона Football Italia.

Додамо, що легенда Ювентуса провів у поточному сезоні 10 матчів, пропустив 5 голів та 6 разів зберіг ворота "сухими".

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