toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Буффон обмінявся футболками з юним сином Мальдіні – легендарний голкіпер готовий дочекатися ще й внуків

14 лютого 12:22 940 Читать на русском
Буффон обмінявся футболками з юним сином Мальдіні – легендарний голкіпер готовий дочекатися ще й внуків
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон пояснив, чому вирішив обмінятися футболками з нападником Мілана Даніелем Мальдіні після нічиєї у півфіналі Кубка Італії (1:1).

62’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
 
Кріштіану Роналду 90+1’
62’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+1’ Кріштіану Роналду

Ветеран не відмовив 18-річному гравцю попри те, що він просидів весь матч у запасі.

Мілан – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"У моїй колекції є футболки К'єзи та його сина, Тюрама та його сина, Веа та його сина, а тепер і Мальдіні та його сина. Тепер я чекаю на їхніх внуків", – цитує Буффона Sky Italy.

Нагадаємо, професіональна кар'єра легендарного воротаря Ювентуса триває вже понад 25 років.

Ювентус врятував нічию з Міланом у півфіналі Кубка: зірки виправдовують статус, реабілітація Піолі та криза туринців

blog_ava
Зідан пояснив, яку небезпеку для Реала становить дискваліфікація Манчестер Сіті
16 лютого
7737
Теги
Ювентус Ювентус Італія Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Кубок Італії Даніель Мальдіні Даніель Мальдіні Кубок Італії 2019/20 Мілан - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук