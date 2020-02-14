Буффон обмінявся футболками з юним сином Мальдіні – легендарний голкіпер готовий дочекатися ще й внуків

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон пояснив, чому вирішив обмінятися футболками з нападником Мілана Даніелем Мальдіні після нічиєї у півфіналі Кубка Італії (1:1).

Ветеран не відмовив 18-річному гравцю попри те, що він просидів весь матч у запасі.

Мілан – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"У моїй колекції є футболки К'єзи та його сина, Тюрама та його сина, Веа та його сина, а тепер і Мальдіні та його сина. Тепер я чекаю на їхніх внуків", – цитує Буффона Sky Italy.

Нагадаємо, професіональна кар'єра легендарного воротаря Ювентуса триває вже понад 25 років.

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