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Буффон обмінявся футболками з Тюрамом-молодшим, з батьком якого виступав у Пармі та Ювентусі

12:24 553 Читать на русском
Буффон обмінявся футболками з Тюрамом-молодшим, з батьком якого виступав у Пармі та Ювентусі
Маркус Тюрам та Джанлуїджі Буффон / Фото ПСЖ

Легендарний італійський голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон відзначився зворушливим вчинком.

У другому турі Ліги 1 ПСЖ на виїзді зустрічався з Генгамом.

Господарі не змогли протистояти чинному чемпіону Франції та зазнали поразки (1:3), завдяки дублю Мбаппе і голу Неймара з пенальті.

23 роки епохи Буффона: від дебюту за Парму проти Джорджа Веа до трофею разом з його сином

Зворушлива подія трапилась після фінального свистка. У Генгама грає Маркус Тюрам – 21-річний син легендарного французького захисника.

Маркус народився 6 серпня 1997 року, коли його батько і Джіджі разом грали у Пармі. Через чотири роки обидва перейшли в Ювентус, а в 2008-му Тюрам завершив кар'єру. Буффон зіграв проти Маркуса, а після матчу обмінявся з ним футболками.

Франція2 турСтад дю Рюдуру (Генгам)

Генгам - Парі Сен-Жермен: Субота 18 серпня 2018

Генгам
Матч завершено
1 : 3
Парі Сен-Жермен
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Маркус Тюрам Маркус Тюрам Генгам - Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Генгам Генгам Франція
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