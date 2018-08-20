Буффон обмінявся футболками з Тюрамом-молодшим, з батьком якого виступав у Пармі та Ювентусі

Легендарний італійський голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон відзначився зворушливим вчинком.

У другому турі Ліги 1 ПСЖ на виїзді зустрічався з Генгамом.

Господарі не змогли протистояти чинному чемпіону Франції та зазнали поразки (1:3), завдяки дублю Мбаппе і голу Неймара з пенальті.

23 роки епохи Буффона: від дебюту за Парму проти Джорджа Веа до трофею разом з його сином

Зворушлива подія трапилась після фінального свистка. У Генгама грає Маркус Тюрам – 21-річний син легендарного французького захисника.

Маркус народився 6 серпня 1997 року, коли його батько і Джіджі разом грали у Пармі. Через чотири роки обидва перейшли в Ювентус, а в 2008-му Тюрам завершив кар'єру. Буффон зіграв проти Маркуса, а після матчу обмінявся з ним футболками.