"Головне, що я не повзаю, а все ще можу стрибати – це величезне задоволення та гордість. Найважливіше те, як швидко ти можеш дістатися м'яча.

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Я вимірюю амплітуду своїх стрибків щотижня. Поки мій стрибок хороший, я буду продовжувати грати. Щойно побачу, що я починаю втрачати в стрибку бодай кілька сантиметрів, то відразу зупинюся", – цитує Буффона Juve Canal.

Додамо, що легенда Ювентуса провів у поточному сезоні 10 матчів, пропустив 5 голів та 6 разів зберіг ворота "сухими".

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