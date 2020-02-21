Буффон назвав головного суперника Ювентуса у боротьбі за Скудетто

Воротар туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон поділився думками щодо боротьби за титул у чемпіонаті Італії.

"Якщо Інтер вийде до наступної стадії у Лізі Європи, то скажу, що Лаціо – найнебезпечніший суперник у боротьбі за титул в чемпіонаті Італії. Вони грають лише вихідними, що робить їх страшнішими і небезпечнішими для нас", – цитує Буффона Football Italia з посиланням на Le Iene.

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Нагадаємо, Ювентус наразі посідає першу сходинку в Серії А, набравши 57 очок. Наступного тижня команда проведе свій перший матч у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Лаціо, який має на очко менше в італійській першості, ще раніше вилетів з єврокубків.

Інтер, з 54 пунктами, "воює" у Лізі Європи – в першому матчі 1/16 фіналу підопічні Антоніо Конте на виїзді здолали болгарський Лудогорець 2:0.

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