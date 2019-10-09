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Буффон назвав головного конкурента Ювентуса у боротьбі за чемпіонство у Серії А

9 жовтня 22:11 336 Читать на русском
Буффон назвав головного конкурента Ювентуса у боротьбі за чемпіонство у Серії А
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон розповів, хто складе "біло-чорним" конкуренцію в чемпіонських перегонах та зізнався, чому погодився стати дублером Щенсного в клубі.

"Безумовно, наш головний суперник – це Інтер. Я знаю їхнього тренера, його способи навчання футболу та мислення, як він може передати свою віру гравцям. Я також знаю генерального директора Інтера Беппе Маротту і багатьох гравців.

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Деякі спочатку були збентежені тим фактом, що я погодився роль дублера в Ювентусі. Однак я усвідомлював, що єдиним клубом, де я міг погодитися на роль другого номера, був саме туринський клуб. Я почекав і мав рацію.

Я радий, що повернувся в роздягальню до своїх товаришів по команді, знову обійняв уболівальників і керівників клубу, хлопців, з якими я так багато пережив як на полі, так і за його межами. Ось чому я зробив цей вибір", – розповів Буффон у коментарі Football-Italia.

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