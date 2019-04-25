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Буффон може повернутися в Ювентус – туринці вже підготували для нього посаду

18:44 202 Читать на русском
Буффон може повернутися в Ювентус – туринці вже підготували для нього посаду
Джанлуїджі Буффон / фото із соцмереж

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон може отримати посаду в структурі Ювентуса.

41-річний італієць повинен стати менеджером в туринському клубі після завершення кар'єри, повідомляє SportMediaset.

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За інформацією видання, поки невідомо, чи продовжить Буффон контракт з ПСЖ ще на один сезон. Якщо ні, то італієць обійме посаду в Ювентусі після закінчення поточного сезону. Зазначається, що туринський клуб готовий запропонувати Буффону цю посаду і влітку 2020 року.

Нагадаємо, Буффон перебрався в Париж минулого літа. В поточному сезоні італійський голкіпер провів за ПСЖ 20 матчів в усіх турнірах.

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Теги
Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія
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