Буффон може повернутись у Парму, – GdS

Екс-воротар Ювентуса та ПСЖ Джанлуїджі Буффон має ще один варіант продовження кар'єри.

Буффон роздумує про повернення в Парму. Керівники клубу вже обговорювали з представниками футболіста умови потенційного контракту, інформує Gazzetta dello Sport.

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Конкретні деталі про переговори поки невідомі. Буффон планує провести ще мінімум один сезон у футболі. Нагадаємо, він є вихованцем Парми, за яку виступав з 1995 по 2001 рік.

У сезоні 2018/19 Буффон провів 25 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, пропустивши 25 голів.

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