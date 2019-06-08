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Буффон може повернутись у Парму, – GdS

15:51 157 Читать на русском
Буффон може повернутись у Парму, – GdS
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Екс-воротар Ювентуса та ПСЖ Джанлуїджі Буффон має ще один варіант продовження кар'єри.

Буффон роздумує про повернення в Парму. Керівники клубу вже обговорювали з представниками футболіста умови потенційного контракту, інформує Gazzetta dello Sport.

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Конкретні деталі про переговори поки невідомі. Буффон планує провести ще мінімум один сезон у футболі. Нагадаємо, він є вихованцем Парми, за яку виступав з 1995 по 2001 рік.

У сезоні 2018/19 Буффон провів 25 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, пропустивши 25 голів.

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