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Буффон може опинитися в Барселоні – Брешія прагне перехопити ветерана

11:18 1182 Читать на русском
Буффон може опинитися в Барселоні – Брешія прагне перехопити ветерана
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Досвідчений голкіпер Джанлуїджі Буффон отримав нові варіанти продовження ігрової кар'єри. На італійця претендують іспанська Барселона та новачок Серії А Брешія.

41-річний воротар має вже з півдесятка пропозицій з різних країн, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Зокрема, тренерський штаб Барселони не проти зробити Буффона резервістом Марка-Андре тер Штегена після відходу другого голкіпера "блаугранас" Яспера Сіллессена. Також італійський ветеран може опинитися в Бундеслізі, турецькому Фенербахче або в Китаї.

Натомість видання La Repubblica стверджує, що новачок Серії А Брешія зробила Буффону пропозицію повернутися на батьківщину. Наразі сам голкіпер не визначився з майбутнім і взяв паузу на роздуми.

Сезон 2018/19 Джанлуїджі Буффон провів у французькому Парі Сен-Жермен. У його активі 25 матчів у всіх турнірах.

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