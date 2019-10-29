Буффон має намір виступати за Ювентус до завершення сезону 2020/21

Іспанія — 14:32 5505
-
"Він заслужив на "Золотий м'яч" більше, ніж Роналдо": найкращі цитати великих тренерів про Рауля Гонсалеса
-
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвікуСвіт — 13:55 1278
-
Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівцяСвіт — 12:20 3886
-
Чемпіонат світу-2022: УЄФА оприлюднив формат європейської кваліфікаціїСвіт — 11:11 5423
-
Кіра Найтлі та Кеті Перрі фанатіють від Вест Хема – 5 найвідоміших жінок, які підтримують команду ЯрмоленкаВадим Грищук — 09:25 3956