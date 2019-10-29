Буффон має намір виступати за Ювентус до завершення сезону 2020/21

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон ще має порох в порохівницях.

Ювентус готовий обговорити з Буффоном можливість продовження контракту ще на один сезон, повідомляє Tuttosport.

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41-річний воротар виявив бажання продовжити кар'єру гравця до завершення сезону 2020/21. Його чинна угода з туринським клубом розрахована до літа 2020-го.

Нагадаємо, в 2018 році Джіджі перейшов у ПСЖ, але через рік повернувся до табору "Старої синьйори".

В поточному сезоні Серії А Буффон провів три матчі.

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