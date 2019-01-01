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Буффон: Гроші важливі, але я не продажний

11:15 531 Читать на русском
Буффон: Гроші важливі, але я не продажний
Джанлуїджі Буффон / Фото: соцмережі

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон відповів на закиди критиків, що перейшов у паризький клуб заради грошей.

"Заздрість була і буде, це в природі людей. Перше правило – не потрапляти під вплив суджень і висновків інших.

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Я ніколи не продам свої ідеї та мрії. Інакше я б уже зробив це вже давно.

Гроші важливі, вони дозволяють тобі жити краще. Але я не продажний", – розповів італійський голкіпер порталу Eurosport.

Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон
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