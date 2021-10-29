Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон у свої 43 роки не втомлюється демонструвати топовий рівень.

Напередодні Парма завітала в гості до Чітаделли. Вже на 12 хвилині господарі заробили пенальті, а до позначки підійшов півзахисник Мірко Антонуччі.

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Після його удару м'яч полетів у правий кут, куди стрибнув і Буффон. Джанлуїджі врятував, а на добиванні футболіст Чітаделли пробив повз. Такий сейв на старті зустрічі окрилив "жовто-синіх" і вони у підсумку перемогли із рахунком 2:1.

Ця звитяга перервала 6-матчеву серію Парми без тріумфів (3 нічиї і 3 поразки). Зараз команда Буффона розташувалась на 13 сходинці Серії Б.

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