Буффон досягнув гросмейстерської позначки у Серії А – більше половини партнерів ще не народились, коли Джіджі дебютував
Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон продовжує покращувати свої рекордні показники.
Матч проти Кротоне (1:1) став для легенди туринців 650-им в рамках Серії А, інформує Opta.
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Буффон дебютував на професіональному рівні ще в листопаді 1995 року. Цікаво, що сім з десяти його нинішніх партнерів (основа на матч проти Кротоне) тоді ще навіть не народились. Найближчий переслідувач Джіджі – екс-захисник Мілана Паоло Мальдіні, який зупинився на 647 поєдинках в Серії А.
Додамо, що гра проти Кротоне стала для 42-річного Буффона дебютною у поточному розіграші Серії А.
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