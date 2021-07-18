Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон висловився про свого колегу Джанлуїджі Доннарумму, який зі збірною Італії виграв Євро-2020.

"На мою думку, Доннарумма точно може стати володарем "Золотого м'яча". За його якості і за те, що він продемонстрував, Джанлуїджі може отримати цю нагороду.

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Коли мені було 18 років, мені сказали: "Ви можете стати другим найкращим голкіпером в історії після Лева Яшина". Я відповів: "Чому після Яшина? Хто сказав, що я не можу бути найсильнішим?"

Коли ти молодий, ти не повинен бути задоволений тим, що є, а повинен завжди прагнути більшого. Доннарумма обов'язково повинен прагнути до цієї нагороди", – цитує Буффона Sky Sport Italia.

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