Джанлуїджі Буффон став найкращим воротарем в історії футболу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Провідне італійське видання опитало 18 відомих голкіперів, 7 з яких назвали Джіджі найдостойнішим цієї нагороди. Другим у списку став радянський воротар Лев Яшин, а замикає трійку італієць Діно Дзофф, який у 70-х виступав за Наполі та Юве.

У нинішньому сезоні Серії А 42-річний Буффон провів 4 поєдинки. Чинний контракт голкіпера з туринцями розрахований до літа 2021-го.

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