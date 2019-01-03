Буено зізнався, що отримував пропозиції повернутися в Бразилію

Півзахисник Динамо Вітор Буено розповів про пропозиції від бразильських клубів.

"Я пропустив багато часу через травми, за рік я зіграв всього лише близько 20 матчів. Але зараз час грати. Я просто втрачаю свій талант, адже знаю, що можу більше.

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У мене були пропозиції з Бразилії, ми аналізували їх, але мені здається, що поїхати з України назад до Бразилії буде досить важко.

Команди, які до мене зверталися, на жаль, назвати не можу", – цитує Буено Globo Esporte.

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