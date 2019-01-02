Буено: Я перейшов у Динамо тільки тому, що не грав у Сантосі, але тренер на мене майже не дивиться

Хавбек Динамо Вітор Буено розповів, що отримує недостатньо практики у київському клубі.

"Я сподівався, що зіграю більше. Я адже перебрався в Динамо тільки з тієї причини, що не грав в Сантосі. Не знаю, що сталося, адже тренер киян зі мною не розмовляв з цього приводу. Так, я не розмовляю англійською, тому важко спілкуватися, треба кликати перекладача.

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Я добре тренуюся, моє коліно готове на все 100%. Можу сказати, що ніколи не переставав тренуватися, ніколи не опускав голову. Перші кілька місяців в Європі були дійсно складними. Футбол там більш динамічний. Можливо, в цьому році у мене буде більше шансів проявити себе.

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Можлива зміна команди? Думаю, я в тому віці, коли мені потрібно грати. Не знаю, чи буде у мене постійна ігрова практика в Динамо – вся надія на тренера. Але він майже не дивиться на мене, не знаю навіть, що відбувається", – цитує Буено Динамоманія з посиланням на GloboEsporte.com.