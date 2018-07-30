Буено вже в Україні та найближчим часом стане гравцем Динамо

Півзахисник Сантоса Вітор Буено незабаром стане гравцем "біло-синіх".

Київське Динамо та бразильський Сантос невдовзі проведуть обмін футболістами.

За інформацією Gazeta Esportiva, найближчим часом повинна завершитись трансферна сага з обміном півзахисника киян Дерліса Гонсалеса на футболіста Сантоса Вітора Буено.

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Парагваєць в коментарі бразильським ЗМІ повідомив, що домовився з Сантосом щодо свого переходу та залишилось залагодити останні деталі угоди. Переговори знаходяться на фінальній стадії і можуть завершитись вже сьогодні.

Замість Дерліса Гонсалеса в Динамо приїде півзахисник Сантоса Вітор Буено, який приєднається до киян на правах дворічної оренди з правом викупу за 10 млн євро.

Буено вже прилетів в Україну та чекає, коли клуби владнають деталі обміну футболістами.

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