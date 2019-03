Буено полетів у Бразилію, аби змінити клуб, – журналіст

Півзахисник Динамо Вітор Буено також хоче покинути київський клуб.

Футболіст завантажив у Інстаграм фотографію, де відправляється з Києва до Бразилії. Буено буде намагатись повернутись у Сантос, або домовитись про оренду у будь-який інший клуб, повідомляє журналіст Лукас Мусетті Парацоллі.

Буено не хоче повертатися у Сантос через зарплатню в Динамо

Зазначимо, що трансферне вікно у Бразилії закривається 3 квітня, тому хавбек має не так багато часу на пошуки нового клубу. Нагадаємо, права на Буено належать Сантосу, у Динамо гравець виступає на правах оренди.

До слова, інший бразилець, якого Динамо підписало влітку 2018 року, Че Че, за інформацією бразильських ЗМІ, невдовзі підпише 4-річний контракт з Сан-Паулу.

Vitor Bueno vindo ao Brasil para:



1) tentar o retorno do Santos;

2) tentar empréstimo para outro clube do Brasil.



Janela fecha terça e ele não quer ficar de jeito nenhum no Dínamo. pic.twitter.com/iCToa8Uyh2