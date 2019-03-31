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Буено полетів у Бразилію, аби змінити клуб, – журналіст

12:48 148 Читать на русском
Буено полетів у Бразилію, аби змінити клуб, – журналіст
Вітор Буено / фото із соцмереж

Півзахисник Динамо Вітор Буено також хоче покинути київський клуб.

Футболіст завантажив у Інстаграм фотографію, де відправляється з Києва до Бразилії. Буено буде намагатись повернутись у Сантос, або домовитись про оренду у будь-який інший клуб, повідомляє журналіст Лукас Мусетті Парацоллі.

Буено не хоче повертатися у Сантос через зарплатню в Динамо

Зазначимо, що трансферне вікно у Бразилії закривається 3 квітня, тому хавбек має не так багато часу на пошуки нового клубу. Нагадаємо, права на Буено належать Сантосу, у Динамо гравець виступає на правах оренди.

До слова, інший бразилець, якого Динамо підписало влітку 2018 року, Че Че, за інформацією бразильських ЗМІ, невдовзі підпише 4-річний контракт з Сан-Паулу.

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